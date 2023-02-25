موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة "ديربي العاصمة مدريد" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات وتقليص الفارق مع غريمه برشلونة، في محاولة لخطف الصدارة والتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5-2، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تغلّب ريال مدريد على كلًا من إلتشي برباعية نظيفة، وأوساسونا بهدفين دون رد، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل تأمين مكانه في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة خطف المركز الثالث.

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد هذا اللقاء وسط معنويات جيدة، بعدما فاز على كلًا سيلتا فيجو وأتلتيك بيلباو بهدف دون رد في المواجهتين، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 59 نقطة، أي بفارق 8 نقاط.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.