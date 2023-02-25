السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حمدتو: أشكر اتحاد تنس الطاولة ووزارة الرياضة على تنظيم بطولة مصر الدولية

إبراهيم حمدتو
إبراهيم حمدتو

عبر إبراهيم حمدتو، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، عن سعادته باستضافة مصر لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري داخل صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقال حمدتو في تصريحاته على هامش البطولة : "بطولة مصر الدولية من أقوى البطولات في الموسم الجديد وسعيد بالتنظيم في صالة حسن مصطفى لوجود الإمكانيات".

وأضاف: "هناك مشاركة كبيرة من الدول الخارجية، حيث أصبحت البطولة الآن هي مجرد بطولة مصغرة من بطولات العالم الكبرى".

وعن قوة البطولة قال: "المنافسات قوية جدًا، لم يحالفني التوفيق في اليوم الأول ولكن لديّ مباريات أخرى غدًا سأحاول تقديم مباريات جيدة بها".

واختتم: "أشكر اتحاد تنس الطاولة ووزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا الحدث العالمي على أرض مصر داخل صالة بمواصفات متقدمة وعالمية".

اتحاد تنس الطاولة إبراهيم حمدتو استضافة مصر الدولية لتنس الطاولة الدول الخارجية الشباب والرياضة

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