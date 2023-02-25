الشناوى: خبرات لاعبى بيراميدز سلاحهم للفوز على أسكو كارا فى الكونفيدرالية

قال أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمع الفريق بأسكو كارا التوجولي، غاية في الأهمية؛ لأنها لا بديل فيها عن الفوز، خاصة بعد التعادل في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن تركيز جميع اللاعبين منصب على مواجهتي بطل توجو في الجولتين الثالثة والرابعة، ولابد من الانتصار بهما لأنهما مفتاحا التأهل للدور ربع النهائي، خاصة وأن بالفوز بهما سيصل ببيراميدز إلى النقطة الثامنة، ويضع قدما في الدور التالي انتظارًا لما ستسفر عنه مباراتا الجيش الملكي وفيوتشر في آخر جولتين.

ويحل أسكو كارا ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

شدد خلال المؤتمر الصحفي على أن أغلب لاعبي بيراميدز يمتلكون من الخبرات الإفريقية ما يمنحهم القوة والقدرة على مواصلة المشوار وتعديل المسار في إفريقيا بعد آخر تعادلين، ولديهم إصرار على تحقيق الانتصار في مواجهتي بطل توجو، خاصة وأن اللاعبين لديهم رغبة في مواصلة المنافسة على كل البطولات المتاحة، والتي يسير فيها الفريق بمنتهى القوة حيث ينافس على الدوري وكأس مصر الذي وصل فيه للنهائي، وكذلك كأس الكونفيدرالية، والهدف الواضح هو حصد البطولات في الموسم الحالي.

وقال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز إن المواجهة أمام أسكو كارا التوجولي غاية في الأهمية كونها تحدد بنسبة كبيرة شكل المجموعة، ولابد من تحقيق الانتصار في مباراتي القاهرة وتوجو من أجل التقدم في المجموعة، في ظل المنافسة القوية على بطاقتي التأهل مع فيوتشر والجيش الملكي، وخاصة وأن مباراتي الجولتين الأولى والثانية انتهت بالتعادل ولابد من التعديل والانتصار على الفريق التوجولي.

ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.