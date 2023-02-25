السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. هدفان ملغيان وتعادل سلبى بين أرسنال وليستر سيتى

ارسنال وليستر
ارسنال وليستر

حسم التعادل السلبي بين أرسنال ونظيره ليستر سيتي، نتيجة الشوط الأول في اللقاء المقام مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

 

وسجل الجانرز هدفا في الدقيقة 26 عن طريق تروسارد بتسديدة خارج منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية "الفار" بعد خطأ محتسب على بن وايت على حارس مرمى الخصم وارد.

 

وألغي حكم اللقاء هدفا جديدا في اللقاء عن طريق ليستر في الدقيقة 30 عن طريق النيجيري إيهانتشو، بداعي التسلل.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم تروسارد بدلًا من نيكيتياه ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي.

 

تشكيل أرسنال.. تروسارد أساسيًا في هجوم الجانرز أمام ليستر سيتي

 

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا.

خط الوسط: ساكا، تشاكا، جورجينيو، زينتشنكو.

خط الهجوم: مارتنيلي، تروسارد، أوديجارد.

 

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سيلهرست بارك".

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة صحوته الأخيرة وتحقيق المزيد من الانتصارات، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومحاولة اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حد كبير، بعدما خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ارسنال ليستر ليستر سيتي الدورى الانجليزى تروسارد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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