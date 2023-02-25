صبحي يشهد المؤتمر الختامي للمعرض الرياضي الدولي «سبورتس إكسبو» 2023

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد في اليوم الختامي للمؤتمر والمعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22-25 فبراير الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية إقامة المعارض الرياضية الكبرى على غرار المعارض الدولية، ومساهمتها فى فتح أسواق جديدة وإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادى، وسط دعم كبير وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته الكريمة للمؤتمر، والتي تعكس دور الرياضة وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن منهجية عمل الوزارة تعتمد على عدة أسس منها الإدارة الاستثمارية، والإدارة الاقتصادية.

وأشار "صبحي" إلى أن تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء لحفل افتتاح مؤتمر ومعرض "سبورتس إكسبو" كان له بالغ الأثر في التأكيد على صناعة الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعظيم دور الرياضة في الاقتصاد القومي.

وأوضح أنه سيتم التوسع في تنفيذ المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو" في النسخ القادمة، نظرا للنجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى، من خلال جذب كبرى الشركات لعرض وتقديم أحدث التقنيات والمنتجات في المجال الرياضي، والالتقاء بصناع القرار في القطاع العام والخاص، ومن المقرر تنفيذه بشكل سنوي لكل المستثمرين ورواد الصناعة في مجال الرياضة.

حضر فعاليات المؤتمر، المهندس حازم حمادة المدير التنفيذى لشركة «دلتا كونكس»، والكابتن نور خطاب، وعدد من قيادات الوزارة، ولفيف من الإعلاميين، وعدد من المعنيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين في مختلف قطاعات الرياضة.

وضم "سبورتس إكسبو" مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي عرضت إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية، وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطوري المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين في القطاع الرياضي وتسويق الحقوق الرياضية إدارة المشروعات والملاعب الرياضية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر 7 جلسات وهي :"الرياضة أسلوب حياة، إعداد الدول لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، الاستثمار الرياضي، تطوير كرة القدم المصرية، تجربة الدوري الإسباني (لاليجا)، اكتشاف ورعاية الموهوبين وإعداد الأبطال الرياضيين، تدريبات القوة وتحمل الأبطال الأولمبيين، الطب الرياضي وإصابات المجال والطريق للتعافي".

يذكر أن معرض «سبورتس إكسبو 2023م»، تنوعت مجالاته بين عرض الأجهزة الرياضية، ومستلزمات الملاعب من النجيل الصناعي، والمكملات الغذائية والأغذية الصحية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادي والأكاديميات الرياضية، ومستلزمات الرياضات القتالية، ومعدات الرياضات المائية، ومعدات ولوازم الفروسية، ومستلزمات ومعدات التنس الأرضي وتنس الطاولة وألعاب القوى والجمباز والدراجات وغيرها من المجالات.

كما سيتضمن مؤتمرا رياضيا يناقش عدداً من المحاور منها «أحدث الاتجاهات والابتكارات في صناعة الرياضة، وتأثير التكنولوجيا والابتكار على الرياضة، والاستثمارات في الرياضة، تأثير الرياضة وعلاقتها بحماية البيئة».