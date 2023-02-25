السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس عامين لبائع متجول سرق طفلًا بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالحبس عامين مع الشغل لبائع متجول، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بسرقة طفل بالطريق العام أحداث القضية المقيدة، برقم 14207 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالجواد يسن حسن، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد رضوان أبازيد، والمستشار ياسر نصر صديق وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت. 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد ببلاغ من المجنى عليه، بقيام المتهم باقتياده وسرقة مبلغ مالى منه بدائرة القسم.

محكمة جنايات الإسكندرية بائع متجول الحبس عامين قسم شرطة المنشية المستشار عبد الجواد يسن حسن

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