«مهنتك مستقبلك» تواصل تدريب الشباب على المهن المختلفة بقرى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتوفير سيارة تدريب متنقلة بقرية البريجات بمركز كوم حمادة لتقديم خدمات مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني بهدف الوصول لكل الشباب بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت نائب محافظ البحيرة إنه تم توفير سيارة التدريب فى مطلع يناير الماضى بالقرية شهدت عقد 3 دورات تدريبية بواقع دورة كهرباء لتخريج كهربائى توصيلات لـ12 متدربا خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير 2023، وكذا تنفيذ دورتين أخريين للتفصيل والحياكه واحده صباحا وأخرى مساء خلال الفترة من 3 يناير حتى الأربعاء 17 فبراير 2023، وتم عقد الاختبارات خلال الفترة الماضية، وجار توزيع الشهادات على مستحقيها.

وقامت مديرية القوى العاملة بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ومن خلال وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية البريجات بالبدء فى تنفيذ دورتي خياطة فترة صباحية وآخري مسائية لعدد 20 متدربة من أبناء القرية على مدار 30 يوم عمل، وذلك من خلال سيارة مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب بمبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتى تعمل على تدريب الشباب مهنياً وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، مما يساهم بدوره في خلق فرص عمل بالمشروعات الصناعية، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة وذلك بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات، مؤكدة على أن محافظة البحيرة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكل الجوانب وتقديم كل الخدمات لمواطنيها.