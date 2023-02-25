السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ الدراسات البيئية يكشف سبب وقف «قوارب البندقية» فى إيطاليا

وقف قوارب البندقية
وقف قوارب البندقية في إيطاليا

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن العالم يشهد حالة من الجفاف في عدة دول بسبب التغيرات المناخية وأثرت على مناطق عديدة من العالم الآن، وتسببت في توقف "قوارب البندقية" الشهيرة في إيطاليا. 

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تداعيات المناخ وزيادة ثاني أكسيد الكربون لم يؤثر على المناطق الصحراوية فقط، بل أثر على المدن أيضاً، والذي أُثر مما أدى لقلة الأمطار، كما تنتقل الأمطار إلى مناطق أخرى، تتسبب في حدوث فيضانات.

تأثير التغيرات المناخية التي تسبب بوقف “قوارب البندقية” الشهيرة في إيطاليا

وأشار سمعان، إلى أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن أكثر من 60% من أراضي القارات سيتعرضون إلى جفاف، خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن جفاف بحيرات البندقية الشهيرة في إيطاليا دليل على مدى تأثير التغيرات المناخية، وشدد على أن قلة الأمطار والتغيرات المناخية ستؤثر بالسلب على الزراعة والغذاء والسياحة والكهرباء أيضا.

ارتفاع درجات الحرارة التغيرات المناخية السنوات القادمة الصحراوية ثاني أكسيد الكربون

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

سجن وادي النطرون يستقبل مرتضى منصور بعد تأييد حبسه شهرًا

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس القبرصى المنتهية ولايته

أول تعليق من محامى محمود الخطيب بعد تأييد حبس مرتضى منصور

المنيا المحطة الأولى في أسبوع التعاون بين مصر والأمم المتحدة

وزير القوى العاملة: هدفنا الحفاظ على مصالح طرفى العمل بشكل متوازن

برلمان العراق: قطعنا شوطًا كبيرًا فى النصر على الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال