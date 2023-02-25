أستاذ الدراسات البيئية يكشف سبب وقف «قوارب البندقية» فى إيطاليا

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن العالم يشهد حالة من الجفاف في عدة دول بسبب التغيرات المناخية وأثرت على مناطق عديدة من العالم الآن، وتسببت في توقف "قوارب البندقية" الشهيرة في إيطاليا.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تداعيات المناخ وزيادة ثاني أكسيد الكربون لم يؤثر على المناطق الصحراوية فقط، بل أثر على المدن أيضاً، والذي أُثر مما أدى لقلة الأمطار، كما تنتقل الأمطار إلى مناطق أخرى، تتسبب في حدوث فيضانات.

تأثير التغيرات المناخية التي تسبب بوقف “قوارب البندقية” الشهيرة في إيطاليا

وأشار سمعان، إلى أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن أكثر من 60% من أراضي القارات سيتعرضون إلى جفاف، خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن جفاف بحيرات البندقية الشهيرة في إيطاليا دليل على مدى تأثير التغيرات المناخية، وشدد على أن قلة الأمطار والتغيرات المناخية ستؤثر بالسلب على الزراعة والغذاء والسياحة والكهرباء أيضا.