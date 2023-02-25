السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى عن دعم الحكومة للمزارعين: يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن أسعار عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل زراعتها، سيشجع الفلاحين والمزارعين المصريين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وأضاف «الجبلاوي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدولة حريصة على تشجيع وتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية خاصة أن هذا الأمر يعد جزءًا رئيسيًا من الأمن الغذائي المصري.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن دعم الدولة للزراعة والمزارعين سيسهم كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية العامة، وكذلك العمل على تقليل الفجوة الاستيرادية، بل سيكون هناك فائض في هذه المحاصيل لتصديرها للخارج.

وأشار محمد الجبلاوي إلى أن تحديد الأسعار يحمي الفلاح من مخاطر ارتفاع الأسعار، وبالتالي التوسع في زراعة تلك المحاصيل خاصة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، مؤكدًا أن هذه التحركات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على السوق وتوافر السلع في الأسواق واستقرار أسعارها.

النائب محمد الجبلاوي لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب رئيس الوزراء المحاصيل الزراعية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الفلاحين المحاصيل الاستراتيجية الأمن الغذائي المصري

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هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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