السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يستقبل مسؤولي «إديوميتر»

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي اجتماعًا، استقبل خلاله المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة بشركة إديوميتر، ونهال الدخيل بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وتامر وهدان، مدير إدارة التعليم الخاص، و موجهي العموم لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، ومدير التجريبيات، وممثلي ومنسقي المدارس بكل أنواعها.

وجاء ذلك لشرح استعدادات إنطلاق منافسات الهيبو Hippo  في اللغة الإنجليزية وKangaroo science للعام الجديد 2023، والتي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الشركة ووزارة التربية والتعليم، وبدأ اللقاء بتقديم نهال الدخيل شرح مفصل للمسابقة وتاريخها والفروع التي تضمها وكيفية التسجيل بها.

وأيضًا توضيح الأهداف التعليمية والتربوية لتلك المسابقات التي أسماها اكتشاف الجانب الإبداعي لدى الطلاب مع إختلاف أعمارهم ونشأة جيل يعتمد في تعلمه على سبل تختلف عن الحفظ والتلقين.

وأشاد محمد عبدالله، بكل الجهود التي تتوافق مع سياسة الوزارة في دعم الجانب الإبداعي، وتنمية واكتشاف قدرات الطلاب، ووجّه حديثه للحضور من منسقي المدارس، مثمنا حضورهم وحرصهم على الاستفادة من تلك اللقاءات، ورغبتهم في إيصال الفكرة، ونقل محتوى تلك المسابقات غايتها إلى مدارسهم، وفتح الباب لتلقي كافة الأسئلة والاستفسارات من الحضور، وذلك لإزالة اللبس أو الغموض عن بعض النقاط التي قد تلتبس عليهم.

وكرم  وكيل الوزارة 10 من الطلاب الذين تميزوا في منافسات نادي إديوميتر، متمنيا مزيد من المشاركات ومزيد من المنافسات والوصول بها أعلى درجات المنافسة على مستوى العالم إيماناً بقدرات طلابنا وتميزهم.

التعليم طلاب تكريم كفر الشيخ الهيبو

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