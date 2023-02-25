«هارلي» محمد رمضان ينتقل من مستشفى العجوزة لتصوير مشاهد خارجية نهاية الأسبوع

يواصل النجم محمد رمضان، تصوير فيلمه السينمائي الجديد "هارلي" داخل مستشفى العجوزة الأسبوع الجاري، وينتقل نهاية الأسبوع لتصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة، وهو من إنتاج رويال صن للمنتج سامر المحضر.

وشارك النجم محمد رمضان في أول أيام التصوير التي بدأت مساء الخميس، النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة.

وكان محمد رمضان، أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

فيلم "هارلي" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.

وأمس بدأ النجم محمد رمضان تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي" وذلك بمشاركة مي عمر والنجم محمود حميدة.

ويكثف مخرج فيلم “هارلي” عدد ساعات تصوير العمل وذلك لسرعة الانتهاء منه تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك، والعمل من من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.



مسلسل جعفرالعمدة

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد “جعفر العمدة”" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، عبر قناة “DMC” بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل "العمدة" بجانب محمد رمضان، نخبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر، وفي مقدمتهم الفنانة زينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وطارق الدسوقي، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.