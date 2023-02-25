السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول: مصر أصبحت أحد أهم مراكز الطاقة في العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر في الوقت الحالي أصبحت أحد أهم مراكز الطاقة العالمية، مضيفا أن الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية تتحدث عن نفسها.

وزير البترول: مصر اصبحت مركز للطاقة في العالم

كان قد افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش، إحدى مناطق الدعم اللوجيستي التي تلبي جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة، وكذلك المساهمة في تنفيذ خطط الوزارة في إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، أوضح الملا أن هذا المشروع أحد النماذج التي يشملها برنامج تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ منذ عام 2016 للأصول والمنشآت البترولية التي تخدم مشروعات وخدمات قطاع البترول والغاز وإدخال أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية والتحول الرقمي في تشغيلها.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة أولت أهمية لتطوير الأصول ومواكبتها للتطور التكنولوجي في إطار رؤية أوسع تشمل زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة تخدم خطط مصر التي أصبحت بالفعل مركزاً إقليميا لتداول وتجارة الطاقة ، وأن تطوير الأصول والبنية التحتية للقطاع يتكامل مع هذا الهدف الاستراتيجي، وأوضح الملا أن التطور الذى تحقق على مدار السنوات الماضية في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والحلول الابتكارية التي دعمت زيادة معدلات التوصيل ومنها مبادرة تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.

وأضاف أن ما نقوم به من تطوير في كيانات توصيل الغاز وما نعمل عليه من صقل خبرات كوادرنا وتأهيلهم المستمر بمجال توصيل الغاز عامل رئيسي فيما تحقق من نتائج أعمال غير مسبوقة وكذلك في فتح آفاق جديدة للعمل إقليمياً.

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