السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب الأردنى يطالب بعودة سوريا إلى الحاضنة العربية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأردني

طالب رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اليوم السبت، بعودة سوريا إلى الحاضنة العربية. 

وقال الصفدي، خلال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة بغداد، إن العراق الآمن الموحد يشكل مصلحة للأمة العربية، مؤكدًا دعم المملكة الأردنية الهاشمية للجهود العراقية في تحقيق تطلعات الشعب العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع أن الأردن موقفها واضح بعدم المساس بالسيادة العراقية، مردفًا بالقول:"نحرص على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبرنامجه الذي يهدف لمصلحة العراق". 

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني أن العراق الآمن الموحد يشكل مصلحة للأمة العربية.

وأضاف أن أرض الرافدين هي قلب الأمة النابض، والأردن سيبقى مع الشعب العراقي، مشددًا على أن "استقرار وأمن العراق يعد ركيزة لأمن المنطقة".

وانطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

رئيس مجلس النواب الأردني سوريا البرلماني العربي بغداد العراق

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