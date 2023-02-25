السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز سلمان للإغاثة: التبرعات لمتضرري الزلزال بتركيا وسوريا تجاوزت 445 مليون ريال

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجاوز تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا أكثر من 445 مليون ريال.
وذكرت قناة (السعودية) الإخبارية اليوم السبت، أن عدد المتبرعين تخطى أكثر من مليون و800 ألف متبرع على منصة "ساهم"، وذلك ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

مركز الملك سلمان للإغاثة متضرري الزلزال بتركيا سوريا تركيا زلزال

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