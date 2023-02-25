مصرع طالب بسبب تسرب الغاز بمنزله فى المنيا

لقي طالب مصرعه، الجمعة، نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون بعد تسرب من إسطوانة بوتاجاز داخل منزله في إحدى قرى مركز العدوة بأقصى شمال غربي محافظة المنيا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مصطفي ربيع سلامة 12 عاما، طالب، مقيم بقرية البسقلون في غرب مركز العدوة إلى المستشفي المركزي جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي إلي موقع الحادث، وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالب لقي مصرعه داخل منزل كائن بقرية البسقلون التابعة للوحدة المحلية ببني عامر، اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من اسطوانة بوتاجاز منزلية.



تم التحفظ علي الجثة داخل مشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش صحة مركز العدوة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف وإعداد تقرير طبي بأسباب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.