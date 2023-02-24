السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: أوكرانيا وحدها صاحبة الحق فى قرار بدء التفاوض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون إنه لا يمكن إجبار أوكرانيا على وقف القتال وبدء المفاوضات، مؤكدة أن أوكرانيا هي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد موعد بدء المفاوضات.

واضاف البنتاجون أنه لم يرصد أي تغيير بتكوين قوات روسيا النووية بعد تعليقها العمل بمعاهدة ستارت، وفقًا لما ورد بقناة العربية.

الصين تقف الى جانب روسيا 

وقال سفير واشنطن السابق في الأمم المتحدة، جون بولتون: “أعتقد أن الصين تقف إلى جانب روسيا رغم خطتها للسلام”.

واضاف بولتون في تصريحات لقناة “العربية”: “خطأ بايدن أنه لا يقدم الدعم الكافي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وأكد أن ما يحدث في أوكرانيا تطور خطير في العالم”. 

وحول الفاء اتفاقية قال بولتون إن أفضل وسيلة لمنع روسيا من استخدام النووي هي ردع بوتين شخصيا.

وقال البيت الأبيض إن المعلومات التي لدى الولايات المتحدة الامريكية،  تشير إلى أن الصين ليست بصدد تقديم دعم عسكري لروسيا.

وأضاف البيت الابيض حسبما ذكرت قناة “العربية” ، أن الرئيس الروسي بوتين لم يتخل عن طموحات السيطرة الكاملة على أوكرانيا. 

أوكرانيا روسيا البنتاجون وقف القتال اجبار اوكرانيا

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