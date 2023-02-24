الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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البحوث الفلكية تحسم الجدل: زلزال مصر لا علاقة له بتركيا

زلزال
زلزال

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المواطنين المصريين يشعرون بالقلق والذعر في الفترة الأخيرة من الأنباء حول الزلازل، لربطها بزلزال تركيا المدمر.

وأكد القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الزلزال الذي وقع أمس بعد منتصف الليل، لا علاقة له بزلزال تركيا.

وقال "الزلازل ليست مرتبطة ببعضها، زلزال تركيا لا علاقة له بزلزال طاجكستان، ولا علاقة له بزلزال مصر، كل منطقة لها بصمة زلزالية، لكن المواطنين أصبحوا في حالة رعب بسبب الحديث المستمر عن الزلازل".

وأوضح أن الزلازل التي تحدث في مصر، قوتها بين ضعيفة وأولى درجات المتوسط، وسببها هو اتساع البحر الأحمر بقيمة 1 سم كل سنة، وهو نشاط زلزالي عمره ما بين 10 لـ15 سنة، يحدث بشكل يومي، لكنه غير محسوس، أما الزلازل التي يشعر بها سكان مصر أحيانًا فغالبيتها خارج الحدود المصرية، ومركزها مدن  شرق المتوسط.

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