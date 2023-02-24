الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اتساع البحر الأحمر.. البحوث الفلكية تكشف أسباب حدوث زلازل فى مصر

زلزال
زلزال

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال الذي حدث في مصر أمس في تمام الساعة 12 و25 دقيقة بعد منتصف الليل، لا علاقة له بزلزال تركيا وسوريا.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إنه بعد منتصف ليل أمس حدث زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر، يبعد 10 كيلومترات شمال مدينة السويس، شعر به عدد من المواطنين في المناطق القريبة، وأجزاء من القاهرة الكبرى.

أسباب حدوث زلزال أمس في مصر 

وأوضح أن الزلزال وقع في منطقة بها نشاط زلزال متوسط عمره 10 لـ15 سنة، ولا يوجد أي نشاط آخر محسوس، بعدها بساعة حدث زلزال آخر على خليج العقبة بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، لم يشعر به أي من المواطنين.

 

مصر ليست في حزام الزلازل ولن تدخل فيه

أكد أن مصر ليست في حزام الزلازل، وغير متوقع دخولها فيه، من ملايين السنين، لكن بعض المناطق تسجل نشاط زلزالي شبه يومي، 90% منها غير محسوس لا يشعر به المواطنون، وهذه المناطق هي شمال البحرالأحمر، ومدخل خليجي السويس والعقبة.

البحر الأحمر يتسع 1 سم كل سنة 

وأردف: "البحر الأحمر جيولوجيًا من 65 مليون سنة لم يكن موجود، الأخدود انفتح من 65 مليون سنة، ومازال يتسع بمعدل 1 سم في السنة، وبموجبه يحدث عدد من الزلازل يوميًا".

وأوضح أن المناطق التي يشعر المصريون بحدوث زلازل فيها، خارج الحدود، وهي منطقة شرق البحر المتوسط، لكن هناك عدد من المناطق داخل الجمهورية، وهي جنوب غرب القاهرة، ومناطق ضعيفة في الصحراء الشرقية، وكلها لا يشهر المواطن بأي من الزلازل الحادثة فيها لانها زلازل صغيرة".

وتابع: "تغيير أحزمة الزلازل لا يحدث بسهولة، الزلازل ليست مرتبطة ببعضها، زلزال تركيا لا علاقة له بزلزال طاجكستان ولا علاقة له بزلزال مصر، كل منطقة لها بصمة زلزالية، لكن المواطنين أصبحوا في حالة رعب بسبب الحديث المستمر عن الزلازل".

ولفت إلى أن موقع الشبكة القومية للزلازل متاح أون لاين على مدار 24 ساعة، لأنه يتابع مراكز دولية ويتبادل المعلومات، منقدرش نخبي وجود زلزال، لأن لو خبيته، الآخرين هيرصدوه". 

زلزال زلزال الآن زلزال مصر الباز البحوث الفلكية زلازل

مواد متعلقة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

الباز يفضح كذب حسام الغمرى والإخوان فى فيديو العاصمة الإدارية

رجل أعمال يكشف كواليس الفيديو المفبرك عن العاصمة الإدارية

الباز: الدولة أنفقت 900 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة لـ60 مليون مواطن

الباز عن توجيه مساعدات إغاثية لسوريا وتركيا: مصر بلد قادرة رغم المشكلات

خبير نفسى: الوباء والحرب سبب إصابة المصريين بالأمراض النفسية

«السجينى» يكشف أسباب تأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء

إطلاق القمر «حورس 1»: سيمكن مصر من رصد الكوارث الطبيعية ومصادر المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

مسلسل «بالطو» حكايات حقيقية أم خيال طبيب أديب؟.. المؤلف أحمد عاطف يجيب

وفاة 3 أشخاص فى تسريب للغاز داخل شقة بطنطا

الإمارات تدرج 3 أفراد على قائمة الكيانات الإرهابية

اجتماعات وقرارات.. حصاد فعاليات «التضامن» خلال الأسبوع

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا في أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى