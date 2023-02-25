الأطعمة المناسبة بعد عملية خلع ضرس العقل

يعتبر تعب الأسنان من المشكلات المؤلمة للكثيرين، وبحلول سن 12 يتم استبدال معظم أسنان الطفل بأسنان البالغين، ولكن لا تزال هناك بعض الأسنان التي لم تأت بعد والتي تتمثل في ضرس العقل.

يجد الكثير من الناس ألمًا عندما تنمو ضروس العقل، وهذا يعني أنهم محاصرون في فكك أو تحت لثتك، معظم الناس لديهم ضرس عقل واحد، فإذا تأثرت ضروس العقل؛ فقد يوصي طبيب أسنانك بإجراء عملية جراحية لإزالة ضرس العقل، ومن المحتمل أن تتم إحالتك إلى جراح الفم والوجه والفكين لإجراء العملية.

بعد الجراحة، قد يكون هناك بعض التورم وعدم الراحة، وسيتعين عليك تعديل نظامك الغذائي ليشمل الأطعمة غير المؤلمة للمضغ، وفقًا لما ذكره موقع « goodrx».

كم من الوقت بدون أكل قبل خلع ضرس العقل؟

سيزودك طبيب الأسنان أو جراح الفم ببعض التعليمات ما قبل الجراحة، فقد تكون إحدى الإرشادات هي تجنب تناول أي شيء وشربه لمدة 8 ساعات قبل الجراحة، لكن هذا يعتمد على نوع التخدير الذي يخططون لاستخدامه.

وإذا كانت الجراحة في الصباح، فقد ينصحك طبيب الأسنان أو الجراح بعدم تناول الطعام أو السوائل بعد منتصف الليل، لذا تحقق مع طبيب أسنانك لمعرفة الإرشادات المحددة الخاصة بك.

ما هي الأطعمة التي يجب أن تأكلها بعد خلع ضرس العقل؟

بعد خلع ضرس العقل، من المحتمل أن يُطلب منك شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة اللينة التي يمكنك تحملها بسهولة، تأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين والفيتامينات والمعادن، لأن هذه العناصر الغذائية مفيدة في التئام الجروح.

إذا كنت لا تأكل ما يكفي أو تشرب فقط المرق والعصير، فلن تحصل على العناصر الغذائية اللازمة للشفاء، سوء التغذية مشكلة في التئام الجروح، والنقص في البروتينات والفيتامينات يبطئ عملية الشفاء.

تشمل الأطعمة اللينة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي بعد إزالة ضرس العقل عصير التفاح أو غيره من الفواكه المهروسة، الفاكهة الطرية المهروسة مثل الموز أو الأفوكادو، كمثرى مهروسة مطهوة على البخار، مرق دافئ، بيض مخفوق، الجبن والألبان، العدس المطبوخ والزبادي.

متى يمكنك إعادة تقديم الأطعمة الصلبة؟

بمجرد أن يهدأ الألم، يمكنك البدء في تناول الأطعمة شبه اللينة التي تتطلب القليل من المضغ، مثل الموز والأفوكادو والبطاطس المهروسة والبيض المخفوق، فمن المحتمل أن تأكل الأطعمة اللينة وشبه اللينة لبضعة أيام .

كما يشعر معظم الناس براحة أكبر في غضون 3 إلى 4 أيام ، ولكن دع الألم هو دليلك، تناول ما يشعرك بالراحة، وارجع إلى تناول طعام منتظم عندما تشعر بألم أقل.

ما الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها بعد خلع ضرس العقل؟

من المهم عدم شرب الكحول أو عصير الفاكهة أو المشروبات الغازية مثل الصودا والكربونات أو المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي، فهذا يمكن أن تهيج بقع الجراحة في فمك وتبطئ عملية الشفاء.

تجنب استخدام المصاصات لمدة أسبوع على الأقل بعد الجراحة، لأن عملية المص يمكن أن تزيل الجلطة الدموية من محجر السن وتسبب المزيد من النزيف، وإذا كنت تدخن فمن المحتمل أن ينصحك طبيبك بالامتناع عن السجائر لمدة 72 ساعة على الأقل بعد الجراحة.