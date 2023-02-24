«أوراق أحمد زكي».. كتاب يكشف الوجه الآخر من حياة الإمبراطور

صدر مؤخرًا كتاب “أوراق أحمد زكي” عن دار “كلمة” للنشر للكاتبة الصحفية هانم الشربيني، ويعد أحد أبرز الكتب التي تتناول حياة أحمد زكي.

وتجدر أهمية ما قدمته “الشربيني” في كونها اعتمدت على التوثيق في قراءة حياة أحمد زكي وعلى حد تعبير الكاتبة فإن الكتاب يقدم حلقات متتابعة لن تسير وفق خطة زمنية أو توثق فيلما بعينه، إنما هي بانوراما عامة تبدأ بقصة ضياع مقتنياته وبيعها وتنتهي بثروة كبيرة إنسانية وفنية عن أحمد زكي .

شقة أحمد زكي

يبدأ الكتاب برحلة صحفية هدفها الكشف عن أوراق أحمد زكي.

وتذهب “الشربيني” عبر الصفات الأولي لتكشف لنا المشتري الأصلي لشقة أحمد زكي فالمشتري على الورق مجرد وكيل للمشتري الحقيقي النائب البرلماني حينها "عمرو هندي " وكان محمد سامي مجرد وكيلا عنه بسبب سفره خارج مصر لتكشف انه كذلك اشترى سيارات هيثم أحمد زكي وارجع ذلك إلى محبته لسيرة ومسيرة الفنان أحمد زكي.

وتلفت إلى أن شقة أحمد زكي بيعت بسعر بخس، فهي على اقل تقدير تستحق مليون و200 الف جنيه، وقد كانت أوراق أحمد زكي السبب الرئيس الذي دفعها للبحث عن تاريخ الشقة والذي يشير إلى أنه في 30 أكتوبر 1984، قد تم توثيق بيعها عبر مصلحة الشهر العقاري ل أحمد زكي بمبلغ وقدره 17 ألف جنيه.

ومع البحث عن تاريخ الشقة، تذهب “الشربيني” لتوثيق حياة أحمد زكي عبر قراءة موازية لتاريخه الفني، ففى سنة 1983 كان أحمد زكي على موعد عرض فيلمه "درب الهوي"والذي منع من العرض بعد 6 أسابيع من عرضه للجمهور وذلك بحجة إثارته للمشاهدين، ولم يتم تجديد التصريح بعرض الفيلم سوى بعد ثماني سنوات من منعه من العرض.

وتشير الوثائق والخطابات الموثقة إلى الفترة الذهبية، إلى تألق أحمد زكي لكن المدهش في الأمر أن الضرائب المستحقة عليه من عام 1983 حتى عام 1990، بلغت 21987 جنيه وقد دفعها على أربع دفعات ذلك إلى جانب غرامات التأخير، ويرشدنا الملف الضريبي لأحمد زكي لتلك الفترة الذهبية لتأله على شاشات السينما فقد قدم "الحب فوق هضبة الهرم والبرئ 1984، وسعد اليتيم 1985، وشادر السمك 1985، وزوجة رجل مهم 1986 ، وأحلام هند وكاميليا والدرجة التالته 1987 ، واربعة في مهمة رسمية 1987 ، والبيه البواب 1986.

ويتضمن الكتاب العديد من الوثائق المهمة والتي تسرد تاريخ أحمد زكي وانحيازاته ومواقفه إنسانيا وفنيا ومنها خطابه لحمدي غيث على سبيل المثال.

ماذا كان يقرأ أحمد زكي ؟

رصدت الشربيني عبر كتابها ابرز الكتب التي اشتملت عليها مكتبه والتي منها "متاهات قوافل الحمير " لثريا نافع ، وكتاب " لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمر صغائر: للكاتب د ريتشارد كارلسون ، وكتاب "مملكتي في سبيل المرأة لـ ويليام ستاديم، وكتاب "ذكرياتي " لسميحة أيوب إلى جانب ذلك كتب الكاتب الصحفي عادل حمودة والذي عرف بصداقته.