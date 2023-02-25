قبل موقعة صن داونز.. ماذا يكشف طالع أبراج لاعبي النادي الأهلي؟

ينتظر عشاق الأهلي مباراة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي اليوم في ثاني لقاءات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد السلام.

ويسعى المارد الأحمر إلى العودة للانتصارات بعض الإخفاق في المباراة الماضية أمام نادي الهلال السوداني، الذي فاز بنتيجة هدف مقابل لا شيء بإستاد الجوهرة بالسودان.

وبعيدًا عن فنيات اللاعبين واختيارات المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، نقدم في السطور التالية حظوظ أبرز اللاعبين وفقًا لطالع برجهم الفلكي.

محمد الشناوي: القائد الحقيقي

يعد الحارس محمد الشناوي صمام الأمان للقلعة الحمراء، حيث استطاع في المباريات الماضية أن يحقق الكثير من النجاحات مع الفريق من خلال التصدي لأكثر من ضربة جزاء والحفاظ على شباكه نظيفة.

ينتمي محمد الشناوي لبرج القوس، والذي يعيش حالة من التألق في الفترة الحالية على الصعيد المهني، أما على المستوى الاجتماعي قد يعاني من بعض المشكلات مع القريبين منه.

محمد مجدي أفشة: النجاح قريب

حالة من التذبذب في الأداء تسيطر على لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة، حيث يأمل الكثير من جماهير النادي الأهلي في استعادة اللاعب لمستواه، من اجل تحقيق الانتصار فيما قادم من مباريات.

ينتمي أفشه، لمواليد برج القوس، حاله حال زميل الفريق محمد الشناوي، ويوافقه في طالع برجه، حيث من المفترض أن تتحسن حظوظه الفترة القادمة على الصعيد المهني.

محمد عبد المنعم: مباراة العودة للتألق

يلعب مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم، بحماس شديد، الأمر الذي يجعله دائمًا في مهب الانتقادات، وقد يكلف فريقه الكثير سواء التدخل العنيف على الخصم أو الحصول على الإنذارات.

وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الدلو الذي ينتمي إلية اللاعب محمد عبد المنعم، بعض التعثرات على الصعيد المهني والاجتماعي، لذا علية التريث من اجل عدم تفاقم الأمور.

محمود عبد المنعم كهربا: الفولت العالي

ينتمي النجم محمود عبد المنعم كهربا، لمواليد برج الحمل، الذي ينتمي لعائلة الأبراج النارية، والذي يتسمون بالثقة الشديدة في النفس، ومؤخرًا كان كلمة السر في فوز الفريق بأخر المباريات.

يعيش مولود برج الحمل، أفضل أيام حياته على الصعيد المهني، الأمر الذي يجعل النجاح وتحقيق الأهداف أمر سهل، بالإضافة إلى تحسن العلاقات الاجتماعية.