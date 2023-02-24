وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادي للأسر في جميع القري والمدن بمختلف محافظات الجمهورية، ساهم في توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية في المعارض الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحسين مستوي معيشة الاسر عبر دخل شهري ثابت.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي افتتحته اليوم الجمعة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ويستمر المعرض حتى 11 مارس المقبل، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتي العاشرة مساء.

وتقام النسخة الحالية من معرض " ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار " مصر بتتكلم حرفي" ، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

وتفقد وزير التنمية المحلية والوزراء والحضور أروقة المعرض والتقوا مع العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

وحرص وزير التنمية المحلية على تفقد جناح "أيادي مصر" بالمعرض والذي يحتوي على عدد من المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات وتضم منتجات لـ8 محافظات ومنها خيامية من بني سويف وخزف وخشب سرسوع وفركا من قنا وفخار وشمع ونحاس ومكرمية وريزن من القاهرة- من قرية الفواخير، صدف من القليوبية وسجاد من رشيد وفخار من الإسكندرية وتلي من سوهاج وزجاج من الجيزة، وفيما يخص منتجات محافظتي قنا وسوهاج الموجودة في جناح "أيادي مصر" تم تطويرها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتأتي مشاركة " أيادي مصر" للمرة الثانية في معارض وزارة التضامن الاجتماعي وكانت المشاركة الأولى في في المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" والذي اقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر يناير بمشاركة 12 دولة عربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية في قصر القبة الرئاسي.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشروع "أيادي مصر" أطلقته وزارة التنمية المحلية منصة "أيادي مصر" للتسويق الالكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 ، وذلك بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي WFP والشركة التنفيذية إي-أسواق مصر E-Aswaaq misr إحدي شركات مجموعة e-finance.

وأوضح أن منصة “أيادي مصر” تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تواصل القائمين علي منصة " أيادي مصر " بالوزارة مع جميع المنتجين والعارضين وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية المختلفة لمشاركة أعداد كبيرة منهم في المعارض الداخلية التي تنظمها وزارات ومؤسساتها الدولة المختلفة بما يحقق خطة الوزارة للترويج لتلك المنتجات .