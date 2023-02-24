مكان معرض ديارنا 2023 للحرف اليدوية.. افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بحضور وزراء التموين والبيئة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وقطاع الأعمال العام والطيران المدني وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ورئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو.

مكان معرض ديارنا 2023 للحرف اليدوية

ويبحث الكثيرون عن مكان معرض ديارنا 2023 للحرف اليدوية، حيث جاء ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً وتداولاً عبر محركات البحث المختلفة، لذا توفر «الدستور» لمتابعيها، معرفة كل ما يخص معرض ديارنا 2023 للحرف اليدوية ومكانه.

مكان معرض ديارنا 2023 للحرف اليدوية

يقام المعرض بكايرو فيستفال سيتي مول بالقاهرة تحت شعار “مصر بتتكلم حرفي”، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

موعد انتهائه وأوقاته اليومية

يستمر معرض ديارنا 2023 للحرف اليدوية حتى 11 مارس المقبل، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

معرض ديارنا 2023 للحرف اليدوية

يحتفل المعرض هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى عارضين من ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي.

ويقام على هامش المعرض عددًا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز»، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال.

ويشمل المعرض عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، فضلا عن مشاركة الفرق الموسيقية الشعبية، حيث يشارك فريق من سيوة والنوبة وسوريا والسودان.

استضافة حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية

ويستهدف معرض ديارنا دعم الاقتصاد الإبداعي من خلال استضافته حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وتمكينهم من تحقيق فرص مبيعات مباشرة والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

وتُعد واحة سيوة هي ضيف شرف الدورة الـ 65 من معرض ديارنا، إذ يتم عرض المنتجات السيوية المميزة، ومن المقرر أن يُقام المعرض هذا العام على مساحة 2800 متر مربع، وبحضور 400 عارض، ممن يعرضون المنتجات اليدوية المحلية، والتي تبرز التراث المصري.

توفير سيارات لنقل لزائرين معرض ديارنا

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي رعاية معرض ديارنا 2023، ومن المقرر أن توفر الوزارة 5 سيارات كبيرة تتمركز من مناطق التجمع لمعرض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية من أجل نقل العملاء والزائرين.