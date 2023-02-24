أحمد سعداوي للجان الإخوان عن فيديو العاصمة الإدارية: «كفاية فبركة ومش هتهدوا البلد»

قال أحمد السعداوي، إنه صور فيديو العاصمة الإدارية الذي نشرته العديد من القنوات والمواقع الإخوانية المغرضة ، منذ فترة طويلة.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور" أنه فوجئ بتداول قنوات الإرهابية للفيديو بغرض الإساءة للدولة المصرية.

وتابع: “الفيديو الذي نشره كانت فيه العديد من المباني الرمزية في العاصمة الإدارية كالنصب التذكاري” مؤكدًا أن المقطع كان منذ أكثر من عام على الاقل وقاموا بقص المقاطع التي تحدث فيها عن غلاء وارتفاع الأسعار.

وأوضح صاحب فيديو العاصمة الإدارية الذي نشرته جماعة الإخوان الارهابية، أنه عمل في مصر منذ عقود، ولم يتركها ويرحل كما فعل أعضاء الارهابية، مؤكدا: سأظل واقفا إلى جوار مصر حتى تخرج من أزمتها".



ياتي ذلك بعد أن تداولت قنوات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فيديو نشره أحد المواطنين عن العاصمة الإدارية الجديدة، منذ قرابه العام.