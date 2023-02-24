الرئيس السيسى يستمع لخطة تطوير طرق ومحاور القاهرة الكبرى المؤدية إلى الجيزة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة تطوير طرق ومحاور القاهرة الكبرى والطرق المؤدية لمناطق محافظة الجيزة، حيث تابع تنفيذ خطة تطوير محافظة الجيزة بإجمالي أطوال 277 كيلو متر بما فيها تنفيذ كباري وأنفاق على جميع المحاور.

أهم أهداف التوسعة

يأتي ذلك لتحقيق الأهداف المهمة ومنها تقليل استهلاك الوقود واستهلاك المركبات حيث استمع لمعدلات تنفيذ الخطة وهي تنفيذ محاور طولية وتوسعة محور 26 يوليو بطول 12 كيلو متر لربط طريق الإسكندرية الصحراوي بالطريق الدائري.

وتنفيذ محور المهندس شريف إسماعيل بطولة 12 كيلو مترا لربط طريق المحور بطريق 26 يوليو، وتنفيذ الطريق الساحلي بطول 6 كيلومترات لربط الطريق الدائري بطريق الواحات.