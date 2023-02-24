حلويات على قد الإيد.. طريقة عمل الزلابية فى المنزل

ننشر لكم طريقة عمل الزلابية في المنزل، حيث تعتبر الزلابية من الحلويات العربية الأصيلة، والتي تعرف أيضًا باسم "لقمة القاضي"، حيث يشتهر تناولها أيام رمضان، ولكن دائمًا ما نجدها طوال العام.

طريقة عمل الزلابية في المنزل

تقدم لقمة القاضي "الزلابية" بعدة طرق بالسكر أو العسل ومؤخرًا أشتهر تقديمها بصوص الشوكولاتة والفراولة، والكراميل، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات الزلابية:

2 كوب من الدقيق

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 كوب و نصف من الماء الفاتر

1 ملعقة كبيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من الخميرة

زيت نباتي للقلي

مقادير الشربات أو العسل:

3 أكواب من السكر

1 كوب ونصف من الماء

2 ملعقة من عصير الليمون

ماء الزهر، حسب الرغبة

طريقة تحضير الشربات:

في البداية نضع الماء في وعاء على النار ونضيف السكر بعد ذلك ونتركه ليغلي عدة مرات حتى يذوب بشكل كامل، نضيف عصير الليمون ونحرك جميع المكونات حتى تتجانس.

نترك الشربات على نار هادئة حتى يصبح ذا قوام كثيف، ثم نبعد الشربات عن النار، ثم نضيف إليه ماء الزهر مع تحريكه جيّداً حتى تتجانس المكوّنات مع بعضها البعض، ونتركه في درجة حرارة المطبخ حتى يبرد.

طريقة عمل عجينة الزلابية:

نحضر الدقيق ثم نضعه في وعاء كبير، ثم نضيف المكوّنات الجافة عليه. نُنخّل المكوّنات الجافّة وذلك حتى تختلط بشكل جيّد، ثم نحضر الماء ونضعه على خليط الدقيق مع العجن بواسطة اليد حتى يتكوّن لدينا عجينة طرية ومطاطية.

نترك العجينة مغطاة بكيس بلاستيكي ثم قطعة قماش نظيفة، ثمّ نضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح وتظهر بعض الفقاعات على الوجه.

نحضر الزيت ويفضل وضعه في وعاء عميق وكمية الزيت تكون غزيرة، ثم نترك الزيت على نار عالية حتى يسخن، ثم نحضر العجينة.

وتعتبر الطريقة الاسهل هى دهن كيس الحلويات بالزيت ووضع عجينة الزلابية بعد أن تختمر، ثم يقص طرف الكيس قليلا جدا بشرط ان يسمح بخروج كمية قليلة من العجينة كما فى الصورة.

نترك الزلابية في الزيت حتى تطفو على الوجه دون تحريك، ثم نعمل على تحريكه بعد ذلك لتتحمر من الاتجاهين ويصبح لونها ذهبي.

ـ نخرجها من الزيت ثم نضعها في القطر البارد حتى تتشرب كمية مناسبة منه، نضعها في مصفاة للتخلص من الكمية الزائدة من الزيت والقطر.

ونحضر كامل الكمية في نفس الطريقة، نضعها في طبق التقديم، ويمكن أن تقدم الزلابية بالسكر البودرة أو إضافة صوص الشيكولاتة أو الكراميل.