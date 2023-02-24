هل سيعود الإنتاج المحلي من الدواجن إلى طبيعته؟.. اتحاد منتجي الدواجن يجيب

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استيراد الدواجن خلال الفترة الحالية جاء بسبب احتياجات ومستلزمات مواسم شهر رمضان المبارك، متوقعًا أن تكون تلك الفترة مؤقتة، حيث أن الإنتاج المحلي من الدواجن سيعود إلى طبيعته خلال عدة شهور.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استيراد الدواجن المجمدة من الخارج جاء نتيجة تداعيات نقص الخامات والأعلاف على مدى الأسابيع والشهور الماضية، والذي أدى إلى خروج عدد كبير من المربين والمنتجين من السوق بشكل مؤقت.

وتابع أن الدولة استوردت 50 ألف طن دواجن مجمد من البرازيل لحل الأزمة بعد خروج 45% من المربين من السوق مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار الدواجن.

وأعلنت الحكومة عن استيراد نحو 50 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل في ظل سعيها لزيادة المعروض الداجني المحلي بعد ارتفاع أسعار المنتجات المحلية إلى مستويات قياسية الفترة الأخيرة وانخفاض المعروض منها، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد الأربعاء الماضي.

وأضاف الدواجن المجمدة تباع حاليًا بسعر أقل من الدواجن البلدي، والاستيراد جاء بهدف سد الفجوة وليس لتحقيق الربح.

أضاف أن الحكومة كان أمامها خيارين لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، الخيار الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالي لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك.

وتابع الدولة نجحت في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، واستيراد الدواجن أحد الأدوات التي لجأت إليها الدولة.