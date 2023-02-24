الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هل سيعود الإنتاج المحلي من الدواجن إلى طبيعته؟.. اتحاد منتجي الدواجن يجيب

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استيراد الدواجن خلال الفترة الحالية جاء بسبب احتياجات ومستلزمات مواسم  شهر رمضان المبارك، متوقعًا أن تكون تلك الفترة مؤقتة، حيث أن الإنتاج المحلي من الدواجن سيعود إلى طبيعته خلال عدة شهور.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استيراد الدواجن المجمدة من الخارج جاء نتيجة تداعيات نقص الخامات والأعلاف على مدى الأسابيع والشهور الماضية، والذي أدى إلى خروج عدد كبير من المربين والمنتجين من السوق بشكل مؤقت.

وتابع أن الدولة استوردت 50 ألف طن دواجن مجمد من البرازيل لحل الأزمة بعد خروج 45% من المربين من السوق مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار الدواجن.

وأعلنت الحكومة عن استيراد نحو 50 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل في ظل سعيها لزيادة المعروض الداجني المحلي بعد ارتفاع أسعار المنتجات المحلية إلى مستويات قياسية الفترة الأخيرة وانخفاض المعروض منها، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد الأربعاء الماضي.

وأضاف الدواجن المجمدة تباع حاليًا بسعر أقل من الدواجن البلدي، والاستيراد جاء بهدف سد الفجوة وليس لتحقيق الربح.

أضاف أن الحكومة كان أمامها خيارين لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، الخيار الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالي لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك.

وتابع الدولة نجحت في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، واستيراد الدواجن أحد الأدوات التي لجأت إليها الدولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع سير العمل بمشروعات محاور وطرق الجيزة

بعد زيارة ناجحة لـ الكونغو وكينيا.. وزير الرى يختتم جولته بدول حوض النيل

شعبة المستوردين: استيراد الدواجن البرازيلية سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة 40%

وفد «أئمة الأوقاف» فى زيارة للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط

البوستر الدعائى الأول للموسم السابع من مسلسل «الكبير أوى»

القبض على 10 سائقين أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل