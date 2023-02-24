الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عبدالمنعم السيد: استيراد الدواجن يؤكد امتلاك الدولة لسيولة دولارية

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استيراد الدواجن يؤكد قدرة الدولة وامتلاكها الاحتياطي النقدي الكافي من العملة الصعبة لسد الاحتياجات العاجلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، أن استغلال التجار لحاجة المواطنين لا يصح لا قانونًا ولا ديناً ولا شرعًا، مشيرًا إلى أن دورة الدواجن تحتاج 45 لـ60 يومًا، مع بداية الدورة الثالثة سيكون هناك نواتج داخل السوق، تؤدي لانخفاض السعر. 

وأردف: "الدولة لديها قدرة مالية للتدخل وحل أزمات السوق المصري بشكل عاجل، وتوجد حصيلة دولارية جيدة، صحيح توجد فجوة دولارية، وعجز في السيولة، لكن يوجد جزء من السيولة لتغطية الاحتياجات الضرورية، والدولة لا تتربح من ضبط الأسواق".

 

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