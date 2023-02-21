هل ستنخفض أسعار الفراخ أم لا؟.. «اتحاد منتجي الدواجن» يرد

كشف ثروت الزيني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رئيس قطاع الأعلاف حقيقة انخفاض أسعار الدواجن، قائلاً إن شاء الله نتمنى ذلك"، ليقاطعه الإعلامي مصطفى شردي :"إحنا المواطنين اللي نتمنى، لكن حضرتك رئيس اتحاد منتجي الدواجن يعني تعرفنا أسعار الدواجن ستنخفض أم لا".

أضاف رئيس الاتحاد خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك توجهات من الحكومة بشأن استيراد كمية من الدواجن المستوردة، لافتا إلى أنه كان يوجد لدينا اكتفاء ذاتي حيث تجاوزنا الـ 4.5 مليون دجاجة وأربعين مليون بيضة في اليوم، لكن كان هناك تحديات كبيرة يمر بها العالم، ومصر جزء من هذا العالم، ولدينا عجز كبير منذ 16 أكتوبر الماضي في الأعلاف وبالتالي حدث نقص كبير فيها أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار ما تسبب في خروج عدد كبير جدا من المنتجين من قطاع الدواجن.