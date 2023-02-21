الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجان الفراخ.. محمد الباز يفضح الإخوان فى لعبة الدواجن البرازيلية (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن اللجان الإخوانية هى المحرك الرئيسي للشائعات الرائجة حول شحنات الفراخ البرازيلية المستوردة.

أضاف الباز، في بث مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الإخوان شنوا حملة ضخمة جدًا ضد قرار استيراد الفراخ البرازيلي، والحملة تقف وراءها حسابات معروفة، زعموا أن شحنة الفراخ البرازيلي هدف الدولة منها التربح على حساب تدمير صناعة الدواجن، والشائعة الثانية أنها كلها "هرمونات"، وغير صالحة للاستخدام.

وعقّب الباز "لجان بلا خيال، طول الوقت بيهاجموا، الأول بيهاجموا أن مفيش أعلاف، دلوقتي مشكلة الأعلاف انتهت، البلد وفر دولارات للأعلاف، لكن أسعار الدواجن لم تنخفض، لأن تجار الدواجن أرادوا تعويض خسارتهم الشهور الماضية، وقرروا أن الأسعار لن تنخفض، وعندما اتخذت الدولة قرارًا لتقلل أسعار الفراخ، هاجموا القرار".

وتابع "الدولة تلعب دور ضابط المرور الذي ينظم الحكاية، والقرار يصب في عملية ضبط السوق وهو إجراء صحيح".

الفراخ البرازيلية محمد الباز استيراد الفراخ أزمة الدواجن أسعار الفراخ

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