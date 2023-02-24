وفد «أئمة الأوقاف» فى زيارة للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الجمعة، وفدًا من 100 إمام متميز من أئمة وزارة الأوقاف، وذلك في إطار حرص المتحف على رفع الوعي السياحي والأثري لدى فئات المجتمع والتواصل معهم لتعريفهم بتراثهم الحضاري.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن المتحف يحرص على استقبال زائريه من جميع الفئات والمؤسسات والجهات المجتمعية المختلفة، والعمل على إنجاح زيارتهم بالشكل الذي يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية، للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك من خلال معروضاته التى تعبر عن الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية، وهو ما يعكس تاريخًا من التسامح امتازت به مصر على مر العصور وما زال متواصلا يشع بنوره حتى الآن.

واصطحب الأستاذ إبراهيم حامد، أمين المتحف، وفد الأئمة في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، حيث قدم لهم شرحًا تفصيليًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.



وفي نهاية الزيارة، أعرب الأئمة عن سعادتهم بهذه الجولة الثرية، وشعورهم بالفخر تجاه عظمة هذا الصرح العظيم الذي يحكي تاريخ بلادهم على مر العصور، وإعجابهم بالقطع الأثرية الفريدة، وخاصة معروضات قاعة العرض المركزى من بينها «المحمل» الذى يرجع لعصر الخديو عباس حلمى الثانى، وكسوة الكعبة الشريفة «باب التوبة» وهى آخر كسوة خرجت من مصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962م، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.