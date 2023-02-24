دورى القسم الثانى.. زد يتعادل مع القناة ويحتفظ بقمة مجموعته

احتفظ فريق إف سي زد بصدارة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بعد تعادله مع القناة 2-2 في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمد معروف؛ ليرتفع رصيد إف سي زد إلى 40 نقطة ورصيد القناة إلى 38 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم القناة بهدف سجله علاء البدري من ركلة جزاء في الدقيقة 24 وفي الشوط الثاني سجل مصطفى سلطان هدف التعادل لفريق إف سي زد في الدقيقة 54 وأضاف نادر رمضان الهدف الثاني في الدقيقة 72 لكن أكرم عبد ربه نجح في التعادل للقناة في الدقيقة 77.

وفاز السكة الحديد على كهرباء الإسماعيلية بهدف سجله أحمد أيمن من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ليرتفع رصيد السكة إلى 39 نقطة ويتوقف رصيد الكهرباء عند 18 نقطة.

مباراة السكة الحديد وكهرباء الإسماعيلية

وفاز وادي دجلة على الاتصالات 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال؛ ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 38 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 27 نقطة.

جاءت الأهداف في الشوط الثاني حيث تقدم وادي دجلة بهدفين سجلهما أحمد فتحي وعمرو صالح في الدقيقتين 48 و54 وقلص الاتصالات النتيجة عن طريق محمد بهاء في الدقيقة 57 .

وفاز الترسانة على مستقبل وطن بهدف سجله محمد ناجح في الدقيقة 85 في المباراة التي أدارها الحكم محمد الصباحي ليرتفع رصيد الترسانة إلى 30 نقطة ويتوقف رصيد مستقبل وطن عند 20 نقطة.

وعاد فريق بتروجت بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على منتخب السويس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم السيد منير؛ ليرتفع رصيد بتروجت إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد السويس عند 26 نقطة.

وشهدت المباراة واقعة طريفة عندما تعرض الحكم السيد منير للإصابة في الشوط الأول وغادر الملعب وقام الحكم الرابع حسام جمال باستكمال المباراة.

وفاز النصرعلى إيسترن كومباني بهدف سجله أحمد عصام "شيكو" في الدقيقة 46 في المباراة التي أدارها الحكم عباس حسن، ليرتفع رصيد النصر إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند 16 نقطة.

وفاز العبور على الإعلاميين بهدف سجله كريم شحات من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد ناصرعباس؛ ليرتفع رصيد العبور إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 9 نقاط.

وفي المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد حقق المنيا فوزا كبيرا وهزم طامية بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد السميع؛ ليرتفع رصيد المنيا إلى 25 نقطة ويتوقف رصيد طامية عند 16 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف سجله بيتر أمير في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني سجل كريم حسن ومصطفى كروش ورمضان ربيع من ركلة جزاء الأهداف الثاني والثالث والرابع.

وفاز كيما على ديروط 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم يحيى نابو؛ ليرتفع رصيد كيما إلى 30 نقطة ويتوقف رصيد ديروط عند 22 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم ديروط بهف سجله محمد مصطفى "حيدا" وتعادل كيما عن طريق هيثم على، وفي الشوط الثاني سجل عبد الله شرقية هدف الفوز لكيما.