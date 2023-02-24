تعمير بيوت الله.. ميزانية ضخمة لتطوير وتجديد دور العبادة بالإسكندرية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإعمار بيوت الله وتجديدها بأنحاء الجمهورية وخاصة المساجد العتيقة التي خصصت لها ميزانية ضخمة.

وتأتي مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء عدد من المساجد في محافظة الاسكندرية، ضمن خطة الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

مسجد الخير

ضمن دور العبادة التي شهدت أعمال صيانة وتطوير في محافظة الاسكندرية، عمل صيانة وترميم مسجد الخير بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، والذي تم تنفيذه في يونيو 2022، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد الوفاء الكبير

شهد مسجد الوفاء الكبير بقرية الوفاء والأمل، أعمال ترميم وصيانة ضمن أعمال تطوير قطاع دور العبادة في محافظة الاسكندرية، والذي تم تنفيذه في مارس 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم ترميم وصيانة مسجد الوفاء الكبير بقرية الوفاء والأمل – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي - العامرية ثان.

مسجد الغفور الرحيم

جرت أعمال إحلال وتجديد مسجد الغفور الرحيم بعزبة الكوبانية، محافظة الاسكندرية، والتي تم تنفيذها في يناير 2022، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن عدد من المساجد التي شهدت أعمال إحلال وتجديد.

مسجد الشهيد أحمد المنسى

ضمن المساجد التي تم افتتاحها وتشيدها من جديد مسجد الشهيد أحمد المنسي، والذي تم تنفيذه في أكتوبر 2020 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساحة 1270.

وافتتح مسجد الشهيد أحمد المنسى الذي تبلغ مساحته الداخلية 270 مترا، وملحق به مصلى خارجى على مساحة 1000 متر، وساحة انتظار سيارات 431 متر مسطح، كما أن المسجد ملاصق لوكالة سوق الخضار الجديدة ببرج العرب بديل وكالة الحضرة، وتم تشييده على الطراز الإسلامى المميز.

مسجد الشهيد النقيب عمر خالد سلامة

تم تنفيذ مسجد مسجد الشهيد النقيب عمر خالد سلامة، بمنطقة غربال، بمحافظة الاسكندرية، في سبتمبر عام 2020، ويقع مسجد الشهيد النقيب عمر خالد سلامة، بمنطقة غربال على محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي

تم تنفيذ مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمحرم بك، بمحافظة الاسكندرية، في سبتمبر 2020 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أعمال تطوير وإنشاءات دور العبادة في محافظة الاسكندرية.

مسجد الشهيد مساعد مصباح محمود علي

ضمن المساجد الجديدة التي تم تشيدها في محافظة الاسكندرية، مسجد الشهيد مساعد مصباح محمود علي إدريس غيط العنب، والذي تم تنفيذه سبتمبر عام 2020.

مسجد الشهيد إبراهيم علي أمين

تم تنفيذ مسجد الشهيد إبراهيم علي أمين خلال سبتمبر 2020، ويقع مسجد الشهيد إبراهيم علي أمين، بشارع الرحمة بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، وهو ضمن المساجد الجديد التي تم تشيدها.

مسجد الشهيد سعيد محمد أحمد

ضمن المساجد الجديدة التي تم تشيدها في محافظة الاسكندرية، مسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة بعزبة حجازي، والذي تم تنفيذه في سبتمبر 2020.