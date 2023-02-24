باراجواي ليست الأولى.. دول غربية وعربية فضحت وجه الإخوان وصنفتهم إرهابيين

عقب تصنيف باراجواي جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وأنها تهدد الأمن والاستقرار الدولي في كل من الشرق والغرب، سبقتها دول عدة في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية وقامت بحظر أنشطتها داخليًا نظرًا للخطورة التي تمثلها الجماعة وعناصرها على تلك الدول.

وتستعرض "الدستور" أبرز الدول العربية والغربية التي صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية وقمات بحظر أنشطتها:

ـ سوريا

تعد سوريا هي أول دول عربية، في العصر الحديث، قامت بتنصيف الجماعة كمنظمة إرهابية، حيث وجدت الجماعة في سوريا في عام 1942، عندما أسس "مصطفى السباعي" فرع الإخوان في سوريا، وتولى عقب الهضيبي منصب المرشد العام للجماعة عقب تشكيل لجنة للإخوان في الأقطار العربية، وصنفت الجماعة في سوريا إرهابية عام 1982، بعد التمرد المسلح للجماعة في مدينة حماة، وأصدرت حكومة حزب البعث قانون بإعدام أي منتمي للجماعة في سوريا، وحظر الجماعة لما تشكله خطورة على المجتمع.

ـ روسيا

باتت روسيا هي أول دولة غربية تصنف الإخوان منظمة إرهابية في 2006، فبعد أن جرى التأكيد في 14 فبراير 2003 بقرار من المحكمة العليا لروسيا، أن جماعة الإخوان المسلمين نسقت وقامت بإنشاء منظمة إسلامية تسمى بـ"المجلس العسكري الأعلى لمجاهدي القوقاز"، بقيادة سيف الإسلام خطاب وباساييف؛ وقامت المنظمة بارتكاب العديد من الهجمات ضد روسيا خلال الحرب الشيشانية الأولى، أعلنت روسيا حظر الجماعة وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

ـ كازاخستان

قامت دولة كازاخستان في 2009، بإعلان جماعة الإخوان وجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت ضمن قائمة ضمت 12 منظمة دولية تصفها بالإرهابية، ومنعت على إثر هذا الأمر قيادات الجماعة من التواجد داخل أراضيها.

كما أعلنت وكالة أنباء نوفوستي الرسمية الروسية في مايو 2009، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي والتي تشارك فيها روسيا وكازاخستان وبيلوروسيا وأرمينيا وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان قامت بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة متضمنة جماعة الإخوان.

ـ مصر

في أعقاب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الجماعة، بدأ تنظيم الإخوان في تنفيذ مخططاته بتنفيض عمليات إرهابية، كان أبرزها في ذلك الوقت تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، الأمر الذي أعلنت القاهرة على إثره اعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، على خلفية التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية.

ـ السعودية

في داخل المملكة، أعلنت الحكومة السعودية في مارس 2014، أن جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأعقب ذلك بمرسوم ملكي أعلن أنه من الآن فصاعدًا، الانتماء إلى اتجاهات أو جماعات فكرية أو دينية أو جماعات متطرفة أو مصنفة على أنها إرهابية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ودعمها أو التعاطف مع أفكارها وأساليبها بأي طريقة كانت، أو إبداء الدعم لها بأي طريقة كانت، أو تقديم الدعم المادي أو المعنوي لهم، أو تحريض الآخرين على القيام بأي من هذا أو الترويج لأي من هذه الأفعال بالقول أو الكتابة.

وليس هذا هو الموقف الأول للملكة، ففي عام 2002، ندد وزير الداخلية السعودي آنذاك الأمير نايف بالإخوان، محملا إياها المسؤولية في معظم ما يعاني منه العالم الإسلامي من عنف وتطرف، قائلا "إن الإخوان هم أصل البلاء ومصدر كل المشكلات".

ـ الإمارات

بدأ وجود الإخوان المسلمين في الإمارات العربية المتحدة مع تشكيل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة عام 1974، ولكن الحزب مع مرور الوقت شكّل سرا جناحًا عسكريًا سعى إلى تجنيد ضباط عسكريين متقاعدين وشباب إماراتي، حيث ألقت السلطات في يناير 2013، السلطات القبض على خلية إخوانية تضم أكثر من عشرة أشخاص من قيادة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

وفي 7 مارس 2014، قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية، بإصدراها مرسمومًا لإدراج الجماعة منظمة إرهابية.

ـ البحرين

تمثل وجود الجماعة في البحرين عن طريق جمعية الإصلاح وجناحها السياسي، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وبعد الانتخابات البرلمانية في عام 2002، أصبح المنبر أكبر حزب مشترك بثمانية مقاعد في مجلس النواب المكون من أربعين مقعدًا.

وفي 21 مارس 2014 تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

ـ ليبيا

في ليبيا 2019، بدأ برلمانيون في مجلس النواب الليبي إعداد مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان في ليبيا وتصنيفها جماعة إرهابية، وذلك بسبب معارضتها لأي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل، وعرقلتها لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.

وبرر النواب هذه الخطوة، بتورط الإخوان في دعم الإرهاب بليبيا مادياً وسياسياً وإعلامياً، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنهم "يقودون حرباً على الوطن والمواطن".

ـ موريتانيا

دخلت ضمن الدول العربية التى تتخذ إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية فى موريتانيا.

ـ تونس

اضطرت حركة النهضة إلى إعلان فك ارتباطها مع جماعة الإخوان وأنها ليست فرعا تابعا للجماعة فى تونس، كما تقدمت أحزاب وقوى مدنية بمذكرة تطالب بإدراج الجماعة ضمن الكيانات الارهابية

ـ باراجواي

أعلنت اللجنة الدائمة بمجلس شيوخ باراجواي "الكونجرس"، الخميس 23 فبراير 2023، الإخوان جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدولي، وتشكل انتهاكًا خطيرًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، كونها تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب، وأن دولة بارغواي ترفض رفضًا قاطعًا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية.