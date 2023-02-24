ضحايا الحرب «الروسية ـ الأوكرانية» خلال عام في أرقام (إنفوجراف)

عام مضى على الحرب التي اعتبرت واحدة من أكثر الحروب الحديثة تكلفة بشرية واقتصادية والتي مازالت تلقي بأثارها على العالم أجمع إلى الآن دون التوصل بعد إلى نهاية لها وإعلان طرف منتصر وآخر مهزوم، تلك هي الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير الماضي، حينما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا جيشه بعبور الحدود والحشد العسكري الواسع نحو شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، مطلقًا ما سماها "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".

كان "نزع السلاح واجتثاث النازية" من أوكرانيا، و منع حلف شمال الأطلسي (الناتو) من كسب موطئ قدم له في أوكرانيا، هو الهدف المعلن الذي أوضحه بوتين لهذه الحرب متهمًا الناتو بتهديد "مستقبل روسيا التاريخي كأمة"، مشيرًا إلى أن دول حلف الناتو تريد نقل الحرب إلى القرم.

في السطور التالية نستعرض نتائج الحرب الروسية ضد أوكرانيا أو ما أطلق عليها "بوتين" "العملية العسكرية" بعد 365 يومًا في عدة أرقام.

نبدأ بما خلفته هذه الحرب من ضحايا من البشر حتى الآن في كلًا من الدولتين، ثم ما خلفته من ضحايا في كل دولة على حدا، إذ أنه وعلى الرغم من عدم توافر معلومات دقيقة حول هذا الأمر إلا أنه قد أشارت الإحصائيات العالمية إلى أنه هذه الحرب تسببت إلى الأن في وفاة وإصابة 200 ألف شخص في الدولتين، بواقع 100 ألف في كل دولة، إذ أنه و من جانبه قدر ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أوائل ديسمبر أن ما يصل إلى 13000 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الحرب.

ولكن تخرج بعض المصادر الرسمية الروسية لتعترف أنه حتى ديسمبر الماضي تم مقتل 5973 جنديًا فقط.

وأشارت أحدث تقديرات للأمم المتحدة للمدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا بأنهم أكثر من 7000 شخص، لكنها أشارت في الوقت نفسه باستمرار إلى أن هذا الرقم أقل من الواقع، وكذلك استمر تقديرها لإجمالي الخسائر وهو مزيج من الوفيات والإصابات التي قالت إنها أكثر من 18000.

إنفوجراف “الدستور”

بينما بلغ إجمالي النازحين الأوكرانيين، حوالي 14 مليون منهم ثمانية ملايين في البلدان الأوروبية، وفقا للموقع، ونحو ستة ملايين آخرين نازحون داخلين في بلادهم.

خسائر المعدات

وحسب القيادة العامة الأوكرانية فإن إجمالي الخسائر القتالية للقوات الروسية بين 24 فبراير 2022 و 9 يناير 2023 بلغت 3080 دبابة و أكثر من 6 آلاف مركبة قتالية مصفحة، و2000 نظام مدفعية وأكثر من 400 نظام صاروخي (راجمة) وأكثر من 200 نظام دفاع جوي و 285 طائرة ثابتة الجناحين و275 مروحية وأكثر من 1800 طائرة بدون طيار و16 سفينة أو قارب و أكثر من 4800 مركبة وناقلة.

إنفوجراف “الدستور”

كما أنه وحسب تقدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مقره في لندن، فإن روسيا قد خسرت 2000 دبابة في أوكرانيا، وهذا هو نصف عدد الدبابات العاملة في الجيش الروسي، وفقا لوول ستريت جورنال.

وتشير التقديرات إلى أن روسيا ربما فقدت 50٪ من دبابات T-72B3 و T-72B3M وأن مخزونها من دبابات T-80BV / U قد استنفد بمقدار الثلثين.

إنفوجراف “الدستور”

من جهة أخرى تشير تقديرات المعهد ذاته خسائر كييف ما بين 450 و700 دبابة أوكرانية، ما يبقي لديها نحو 950 عاملة، وفقًا للتقرير.