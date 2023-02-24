عرضها محمد عبدالعزيز.. استجابة فورية لمطالب أهالى شبرا الخيمة بالقليوبية

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم لبحث ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن مطالب أهالي شبرا الخيمة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء هيثم دسوقي، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والقيادات التنفيذية.

وعرض النائب محمد عبدالعزيز معاناة أهالي منطقة أم بيومي وشارع أحمد عرابي بعد تمدد سوق الأحد ليشمل شارع أحمد عرابي، مؤكدا أن الدولة صرفت ملايين الجنيهات لتوسيع الطريق الدائري وتطوير شارع أحمد عرابي ويعد تمدد السوق في هذا الشارع الرئيسي إهدارا لموارد الدولة، ليتخذ محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، قرارا فوريا بوضع نقطة إشغالات أسفل محور العصار وخدمة شرطية، وعمل نيوجيرسي لمنع تمدد السوق في الكتلة السكنية، على أن يتم مراقبة التنفيذ من قبل النائب محمد عبدالعزيز ونواب شبرا الخيمة.

كما عرض النائب محمد عبدالعزيز مشكلة القمامة ومعاناة المواطن في شبرا الخيمة وضرورة تنفيذ منظومة جديدة للقمامة، وتم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين المحافظ ونوابه وممثلي وزارة المالية ونواب شبرا الخيمة لإنهاء كافة الدراسات لتنفيذ المنظومة الجديدة لجمع القمامة.

كما أكد النائب محمد عبدالعزيز أن شبرا الخيمة تمثل حوالي ثلث تعداد سكان محافظة القليوبية، ولذلك لابد من زيادة المخصصات المالية في الخطة الاستثمارية تناسبا مع عدد السكان، وتم الاتفاق لعقد لقاء بين نواب شبرا الخيمة ووزارة التخطيط لذلك.

وأكد النائب محمد عبدالعزيز متابعته لكافة توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى نتمكن من تحقيق أفضل خدمات للمواطن وحسن إدارة الموارد.