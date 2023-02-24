الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

أسامة القواسمى
أسامة القواسمى

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب عدد من  المواطنين، بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.

جاءت تلك المسيرة بدعوة من الفصائل الفلسطينية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتصارا للحركة الأسيرة، وعشية ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، وفقا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.

واستهدف جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت المسيّرة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم القواسمي الذي أصيب بقنبلة صوت في وجهه، إضافة لإصابة مواطن بقنبلة صوت في رأسه أدت لنزيف دماغي، وقد وصفت حالته بالخطيرة، بجانب إصابات بالأطراف السفلية بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

- إصابات فى نابلس خلال اشتباكات مع الاحتلال

وفى السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مسئولين في الهلال الأحمر والإغاثة الطبية، بأن نحو 30 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها مسيرة بيت دجن الأسبوعية، كما أصيب مواطنان بقنابل غاز، أحدهما في الكتف، والآخر في اليد.

كما أصيب 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.

من جانب آخر، واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، «العصيان»، لليوم الحادي عشر على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير التي تهدف للتضييق عليهم.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، تنفيذا لدعوتها اعتبار اليوم يوم غضب ردًا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الضفة الغربية حركة فتح الإحتلال الإسرائيلي الخليل

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