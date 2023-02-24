الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

محمد نبيل عضو التنسيقية: البرلمان ليست له رقابة على الصناديق الاستثمارية

محمد نبيل خلال صالون
محمد نبيل خلال صالون التنسيقية

قال محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية هى المسئولة عن الرقابة على الصناديق، مؤكدًا أن الصناديق الاستثمارية والحكومية ليست للبرلمان رقابة عليها.

وأوضح خلال مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستسهال في الحلول وعمل صندوق لكل جهة أمر غير صحيح بسبب تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، ولم يكن هناك حلول جذرية للمشاكل.

وأشار نبيل إلى أن إنشاء صناديق بالجهات لا يمكن للدولة معرفة الإيرادات والمصروفات فيها. 

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات.

وكانت وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل.

يأتي البروتوكول في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين، حيث اتفق الطرفان على أن يتعاونا فيما بينهما علي التكامل في تطوير وتنمية الكوادر البشرية لدي الطرفين بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة.

وأكد الجانبان أهمية تشجيع الشباب للاهتمام بالتعليم التكنولوجي، والتعاون في إعادة النظر ودراسة مواد القانون والتشريعات التي قد تشجع وتحفز علي الاستثمار التكنولوجي.

ورحبت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر التنسيقية، بوفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي حرصا من التنسيقية علي رفع وعي الأفراد بمخاطر الأمن السيبراني والتعامل الصحيح مع مواقع التواصل الاجتماعي، وقناعة من التنسيقية أن من مسئولياتها رفع وعي الشباب والتدريبات اللازمة للاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات.

محمد نبيل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الهيئة العامة للرقابة المالية الصناديق الاستثمارية صناديق الاستثمار

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