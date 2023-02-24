الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دورى المؤتمر الأوروبى

دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

سُحبت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم  موسم 2022-2023.

وانتهت أمس الخميس منافسات الدور الإقصائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث كانت أبرز النتائج، خروج فريق طرابزون سبور التركي الذي يلعب لصفوفه محمود حسن تريزيجيه، على يد بازل السويسري، والذي تأهل بدوره لدور الـ 16.

وأسفرت القرعة عن مواجهات منتظرة بين الفرق المتأهلة سلفًا بعد تصدرها لمجموعاتها في البطولة، والفرق المنتصرة من الدور الإقصائي الذي جمع أصحاب المراكز الثاني في المجموعات، والفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي.

ولعل أبرز تلك المواجهات، التي ستجمع لاتسيو الإيطالي ضد ألكمار الهولندي، وأندرلخت البلجيكي ضد فياريال الإسباني.

- نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي

ونستعرض تباعًا نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي:

– آيك لارناكا القبرصي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي

– فيورنتينا الإيطالي ضد سيفاسبور التركي.

– لاتسيو الإيطالي ضد ألكمار الهولندي.

– ليخ بوزنان البولندي ضد يورجوردينس السويدي.

– بازل السويسري ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

– شيريف تيراسبول المولدوفي ضد نيس الفرنسي.

– أندرلخت البلجيكي ضد فياريال الإسباني.

– جينت البلجيكي ضد إسطنبول باشاك شهير التركي.

وتُلعب مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

- مواعيد المباريات

وتُقام مباريات الذهاب يوم الخميس 9 مارس 2023، على أن تُقام مباريات الإياب يوم الخميس 16 من الشهر ذاته.

يُذكر أن المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ستُقام يوم 7 يونيو المقبل على ملعب فورتونا أرينا بمدينة براج التشيكي.

وكان فريق روما الإيطالي قد تُوج بالنسخة الأولى لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، العام الماضي، بفوزه على فينورد الهولندي في المباراة النهائية.

دوري المؤتمر الأوروبي طرابزون دوري المؤتمر لاتسيو فياريال

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