الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 إثر تصادم «تروسيكل وتوكتوك» فى طريق حوش عيسى بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 6 مواطنين بكدمات وسحجات مختلفة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بمركز حوش عيسى في البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام بحوش عيسى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم توكتوك وتروسيكل، على طريق حوش عيسى- أبوالمطامير.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

مواطنين كدمات وسحجات حادث تصادم تروسيكل توكتوك حوش عيسى

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