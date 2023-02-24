«التنسيقية» تشارك فى ندوة «تأثير مخاطر الوعى» بالمجلس الأعلى للثقافة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة نظمتها لجنتا مواجهة التطرف والإرهاب ولجنة الشباب، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت عنوان "النشء والشباب ومخاطر تأثير الوعى".

وتحدث النائب طارق الخولى، خلال كلمته بالندوة، حول المتغيرات التى طرأت على الوعي المصري خلال السنوات الأخيرة، ودور المعنيين في الدولة في مواجهة صناعة ذلك الوعي وتدعيمه بالمعلومات الصحيحة والمنضبطة، مشيرا إلى أن الشباب المصري يحتاج للتفكير والتدبر قبل أن يردد أي معلومة ويتأكد من مصدرها بشكل صحيح.

في السياق نفسه، تحدث النائب محمد السباعي، حول ضرورة وجود وعي حقيقي يعتمد على استقراء كل المعلومات وتفنيدها بشكل صحيح، وذلك يرجع للشخص نفس، الذى يجب أن تكون لديه أدوات فرز حقيقية وموضوعية حول كل الأخبار الواردة إليه، محذرا من وجود وعي مزيف أو وعي غير حقيقي قد يؤثر على حكم بعض الأفراد.

وأضاف النائب محمد السباعي، خلال كلمته، أنه خلال السنوات الماضية مورست حرب تغييب للوعي وترسيخ لحالات اليأس والإحباط لدي الشباب المصري لإفقادها الثقة في دولتنا ومؤسساتنا، ونحن في مرحلة تتطلب على كل شاب أو فتاة أن يحدد هدفه بعناية ويكتبه ويحاول تحقيقه، حتى لا يتسرب اليأس والإحباط إليه في ظل غياب الهدف الواضح، وإبراز دور القدوة الحقيقية التى يمكن أن يستنير منها الطريق.

فيما قال الزميل زكى القاضى، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، بأن غياب مفهوم الوعي أدى لصناعة وعي مزيف، وهو أمر خطير للغاية في ظل غياب القدوة والثقافة، ما يستدعي على الجميع الانتباه لما يتم من محاولات لتشكيل وعي مزيف، وضرورة دعم الشباب بالنماذج الملهمة، والقدوة التى يمكن أن تنير لهم الطريق.

وشارك من التنسيقية كل من النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وكان في استقبالهم الزميل زكى القاضي، عضو التنسيقية وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما حضر الندوة كل من الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ومدير مكتبة الاسكندرية، والدكتورة مني الحديدى مقرر لجنة الشباب، ومن أعضاء اللجنتين والمشاركين كل من الدكتور عبدالوهاب جودة، والدكتور ماجد عياد، والدكتور عبدالغني هندى، والدكتورة بثينة عبدالرؤوف، والدكتور حسين حسني، والدكتور مسعد عويس، والكاتب الصحفي حازم الملاح، بالإضافة للمستشار أيمن فؤاد، والزميل مؤمن ممدوح عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما شارك في فعاليات الندوة عدد من الموظفين ومن الأمانة الفنية بالمجلس الأعلى للثقافة، وعدد كبير من شباب الجامعات.