بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العونة بكفر الشيخ

شهدت قرية العونة بناحية دقميرة بمركز كفر الشيخ، افتتاح مسجد أبوإسماعيل الكبير، بحضور الشيخ ياسر الصردي، مدير إدارة كفرالشيخ شرق، وعدد من التنفيذيين والأمنيين وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف وجماهير غفيرة من رواد المسجد.

يأتي ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومتابعة وإشراف الشيخ محمد يونس علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في بناء المسجد، والمساجد التي يتم افتتاحها بالمراكز والمدن.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل الوزارة، أنه تم افتتاح قرية العونة بناحية دقميرة بمركز كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين و500 ألف، مشيرًا على التزام جميع المساجد بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، سائلًا الله أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.