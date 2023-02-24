الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ضمن مبادرة حياة كريمة.. قوافل طبية لأهالى مدينة أبو غالب بدمياط (فيديو)

قوافل طبية
قوافل طبية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لأهالي مدينة أبو غالب بدمياط.

وقال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن الجامعة تنظم قافلة تنموية شاملة تشارك فيها جامعات قطاع شرق الدلتا وهي بورسعيد وقناة السويس والعريش، وهذا التقليد متبع بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور رضا الديك، مدير مستشفى ميت أبو غالب، إن القافلة تغطي جميع التخصصات بنسبة 100% بالمجان، حيث إننا وصلنا لأكثر من 5 آلاف تذكرة، مضيفا لأول مرة نشهد القوافل الطبية في مدينة أبو غالب، موجهًا الشكر للمشاركين بالقافلة.

فيما قالت إحدى المواطنات، "جبت بنتي للقافلة عشان أكشف على أولادها، والكشف كله مجانًا، وربنا يبارك فيهم جميعًا".

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