خالد جلال يفتتح عرض «جنة كوكى» على مسرح متروبول

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عرض "جنة كوكي" من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، أمس الخميس، على مسرح متروبول بالعتبة.

"جنة كوكي" ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح، تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، يتناول التمسك بالوطن الذي نعيش فيه ونعمل علي تعميره، وبث روح الوطنية وحب الوطن بين الأطفال.

والعرض يعد الفعالية السادسة من سلسلة الفعاليات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد افتتاح العروض المسرحية "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك الهمام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" من إنتاج مسرح فرقة الطليعة، ثم تدشين "مدرسة العصفوري".

"جنة كوكى" البطولة للفنانين "بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ"، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادي فوكيه، أزياء مروة عودة، ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية أيمن إبراهيم.

خالد جلال يفتتح عرض �جنة كوكي

خالد جلال يفتتح عرض �جنة كوكي