الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الطريق بطما سوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة على الطريق الوسطاني بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طما المركزي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتمت إحالة المصاب للمستشفى الجامعى للعلاج.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج   بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الوسطانى بدائرة مركز شرطة طما ووجود متوفى ومصاب، وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصاب بالطريق الوسطاني دائرة المركز طما أثناء سير السيارة   قيادة عامل ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، حيث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

انقلاب سيارة مركز شرطة طما محافظة سوهاج قائد السيارة مستشفى طما المركزى

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