الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه عن الزمالك 12 ساعة لأعمال صيانة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك بدءًا من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبدالمنعم رياض، أسفل كوبرى 6 أكتوبر.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قطع المياه الزمالك احلال وتجديد ميدان عبدالمنعم رياض

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وائل لطفي

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