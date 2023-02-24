قطع المياه عن الزمالك 12 ساعة لأعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك بدءًا من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبدالمنعم رياض، أسفل كوبرى 6 أكتوبر.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.