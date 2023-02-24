الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

روما يهزم سالزبورج النمساوى بثنائية وينتزع بطاقة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

روما
روما

صعد روما الإيطالي لدور الـ16 إثر فوزه 2 / صفر على سالزبورج النمساوي، معوضا خسارته صفر / 1 في لقاء الذهاب.

وجاء هدفا روما عن طريق أندريا بيلوتي وباولو ديبالا في الدقيقتين 33 و40 على الترتيب.

وواصل يونيون برلين الألماني مغامرته في البطولة، عقب فوزه 3 / 1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، حيث انتهت نتيجة مباراة الذهاب في العاصمة الهولندية بالتعادل السلبي.

وتقدم يونيون برلين بهدف عن طريق روبن كنوخ في الدقيقة 20، فيما أضاف جوزيب يورانوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وقلص الغاني محمد قدوس الفارق بإحرازه هدفا لمصلحة أياكس في الدقيقة 47، لكن سرعان ما أحرز دانيلو ديوخي الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة 50.

وأنهى أياكس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إدسون ألفاريز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.

روما الإيطالي ريد بول سالزبورج النمساوي يونيون برلين أياكس أمستردام الدوري الاوروبي

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