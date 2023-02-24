مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. شغل بال الأسر معرفة أماكن معارض أهلا رمضان فى الجيزة، لتتصدر عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، حرصًا على توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في شهر رمضان المبارك، عبر منافذها المتمثلة بمعارض «أهلا رمضان» بالمحافظات المختلفة.

أماكن معارض “أهلا رمضان” فى الجيزة 2023

ويستعرض "الدستور" أسعار السلع في معارض «أهلا رمضان» وأماكن المعارض..

تأتي الأسعار طبقا لما ذكره نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية وبصفته رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة، كالتالي:

1) يتراوح سعر الأرز المعبأ في داخل المعارض بين 14 و 18 جنيهًا للكيلو طبقًا لنسبة الكسر.

2) يتراوح سعر السكر مبلغ 14 - 16 جنيهًا للكيلو الواحد.

3) المكرونة مبلغ 5 جنيهات لوزن حوالي 400 جرام.

4) الفول البلدي المعبأ مبلغ 12.5 جنيه لوزن حوالي 500 جرام.

5) العدس الأصفر بمبلغ 17 جنيهًا لوزن حوالي 500 جرام.

6) الزيت يتراوح سعر العبوة من مبلغ 33 جنيهًا - 47 جنيهًا حسب النوع وحسب الحجم.

7) واللحوم البلدي سيبدأ سعرها من مبلغ 160 جنيها للكيلو.

معارض أهلا رمضان فى الجيزة 2023

وفي هذا الصدد، أشاد عادل ناصر، بصفته نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية وبصفته رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لي الجيزة، بالجهود التي تبذلها حكومة مصطفى مدبولي، وهي دولة رئيس الوزراء للسيطرة على موجات الغلاء التي ستجتاح مصر والآليات التي قد اتخذتها الحكومة والتدخل العاجل من أجل توفير السلع للمواطنين.

وفي سياق متصل، أشار “ناصر” على هامش افتتاح معارض “أهلًا رمضان” في “المنيب، والبدرشين، والحوامدية”، إلى التنسيق الكامل بين الغرفة التجارية ومحافظة الجيزة وجميع أجهزتها المختلفة ومديرية التموين، لإنشاء العديد من منافذ «أهلا رمضان» في أحياء إمبابة والعجوزة والدقي وحي الوراق وذلك من أجل بيع السلع الغذائية لمواطني المحافظة وتكون بأسعار مخفضة.

وأوضح أن تلك المعارض ستقام كمساهمة من الغرفة ومن مجلس إدارتها وأعضائها لتخفيف الأعباء عن المستهلكين والقيام بمساعدتهم في تخطي حالة الغلاء، ومن المقرر أن تستمر فعاليات تلك المعارض حتى نهاية شهر رمضان.