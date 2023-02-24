موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

سيكون فريق ليفربول مُطالبًا بمصالحة جماهيره، عندما يحل ضيفًا على كريستال بالاس في المباراة المقبلة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تلقى خسارة قاسية أمام ريال مدريد الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الريدز في استعادة ذاكرة الانتصارات، ومنح الثقة للاعبيه بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في البطولة الأوروبية.

يحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة جمعهم من 23 مباراة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس في المباراة التي ستقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء السبت 25 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب "سيلهرست بارك" معقل فريق كريستال بالاس مساء السبت المقبل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول وكريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت 25 فبراير، باعتبارها المالك الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي.