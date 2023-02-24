الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إضاءة معالم أوروبا بالعلم الأوكرانى عشية الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية

مبنى الاتحاد الأوروبي
مبنى الاتحاد الأوروبي يضئ بعلم أوكرانيا

أضاءت المعالم السياحية في جميع أنحاء أوروبا، اليوم الخميس، بألوان العلم الأوكراني بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

فيما أضاء برج إيفل في باريس والبرلمان الأوروبي في بروكسل، باللونين الأزرق والأصفر، لوني العلم الأوكراني، مساء الخميس.

صورة تظهر برج إيفل مضاءًا بألوان العلم الأوكراني في عرض لدعم أوكرانيا ، بعد عام واحد من شن روسيا غزوًا عسكريًا على البلاد ، في باريس ، في 23 فبراير.

وقال البرلمان الأوروبي على "تويتر"، إنه أضاء "تضامنًا" مع الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.  

في السياق، تجمع أكثر من ألف شخص في وقفة احتجاجية في ميدان ترافالغار بلندن مساء الخميس، تنديدًا باستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

بايدن يجتمع مع قادة المجموعة السبع

فيما أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي افتراضيًا، يوم الجمعة مع زملائه من قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لمواصلة تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على حربها".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، الخميس: "قبل عام واحد، اجتمعت هذه المجموعة، بعد ساعات فقط من دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، لفرض تكاليف غير مسبوقة على بوتين ورفاقه".

أشخاص يلوحون بالأعلام الأوكرانية ويحملون لافتة أثناء حضورهم وقفة احتجاجية في ميدان ترافالغار في 23 فبراير لإحياء الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا.

تابعت:" "لقد عملنا معًا لتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والاقتصادية والمتعلقة بالميزانية والإنسانية ومساعدات الطاقة التي تحتاجها".

وأثنت على اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام، وخصصت 5.5 مليار دولار إضافية كمساعدة اقتصادية، ووصفت البلاد بأنها "حليف ثابت" في الجهود المبذولة لتقديم مساعدة لأوكرانيا.

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